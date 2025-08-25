Logo SportMediaset
Mercato

Inter, Marotta: "Lookman? L'Atalanta ha diritto di non vendere"

25 Ago 2025 - 20:55

"Non nego che abbiamo parlato di Lookman ma l'Atalanta aveva il pieno diritto di non metterlo sul mercato. Ci siamo focalizzati su un nuovo modello di investire sui giovani. Da 29 anni di età media generale a 21 dei nuovi acquisti, stiamo modellando la rosa in sintonia con i programmi del club e della proprietà": lo dice il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, poco prima della partita contro il Torino, debutto a San Siro. "Abbiamo rinunciato a richieste di vendita per i nostri migliori giocatori, è un atto di forza. Abbiamo cercato opportunità ma non si possono più fare pazzie, abbiamo comunque colto opportunità", spiega a Dazn.

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:55
20:50
Spezia prende Beruatto e lavora al ritorno di Maggiore
20:50
Cremonese, in arrivo Moumbagna
20:38
Inter, Marotta: "Fabregas era uno dei profili, Chivu non è ripiego"
20:36
Torino, il ds Vagnati: "Mercato? Serve qualcosa a sinistra"