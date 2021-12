Roma, si lavora per rinforzare in centrocampo con Maitland-Niles

José Mourinho è sempre stato chiaro: l'attuale rosa a disposizione è valida, ma qualche ritocco serviva e servirà in vista della seconda parte del campionato. E per il centrocampo la Roma sembra essere a un passo da Ainsley Cory Maitland-Niles. Il gm giallorosso Tiago Pinto e l'Arsenal hanno intensificato la trattativa e pare che si possa arrivare alla fumata bianca nel breve giro di pochi giorni. Le parti lavorano al prestito con diritto di riscatto, che si tramuterà in obbligo una volta raggiunto un certo numero di presenze da titolare.