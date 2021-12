Roma, Mourinho fa gli auguri ai tifosi: “Voglio vincere”

IL MESSAGGIO

Lo Special One chiama a raccolta il popolo giallorosso in vista della sfida con la Juve: “Ci divertiremo”

"Il futuro deve essere roseo. Ovviamente sogno di vincere, perché è nella mia natura, nella mia storia. Non sono solo felice di migliorare e di creare le basi per il futuro. Voglio anche vincere". Nel giorno in cui dalla Nigeria rivelano di averlo contattato, con tanto d'intervento del ministro dello sport, per affidargli la panchina della nazionale, José Mourinho in un video manda gli auguri di Natale e di buon anno a tutti i tifosi giallorossi.

"Speriamo che il 2022 ci dia la possibilità di aggiungere altri step nella costruzione di una Roma che non solo amerete ma che vi sarà sentire orgogliosi di quello che potrà realizzare - ha aggiunto - Cerchiamo di fare tutto il possibile e il più presto possibile per ridurre questo tempo e arrivare dove vogliamo. Dal primo giorno in cui sono arrivato ho capito che la Roma, i romanisti, sono una famiglia e degli amici per me. Quando sono arrivato, le cose sono state subito molto chiare. Il tempo non è un concetto vuoto ma una parola che significa tutto, per lavorare con il tempo c'è bisogno di empatia, senza il tempo vola e non si costruisce niente. L'empatia è molto importante. Vi assicuro che qui a Trigoria l'empatia c'è e non è fine a sé stessa. Tutti lavorano e tutti vogliono farlo in gruppo, stiamo diventando davvero forti da questo punto di vista. E penso che lo stiate percependo, partita dopo partita".

"Per me è un orgoglio e un onore lavorare per la Roma, grazie di tutto, a nome mio e dei giocatori - ha aggiunto lo Special One - C'è un sostegno fantastico all'Olimpico e fuori casa, c'è sempre il vostro rumore, il rumore 'degli amici'. E questo per noi non ha prezzo". Il tecnico portoghese ha poi dato appuntamento al nuovo anno ai tifosi in vista del big match dell'Epifania con la Juventus. "Ci troviamo presto all'Olimpico, subito nella prima settimana di gennaio - ha concluso - Ci divertiamo subito alla prima, con Roma-Juventus. Siamo lì, insieme, una volta in più".

Non poteva mancare poi un messaggio sul Natale tra Covid e restrizioni che il Paese si appresta a vivere: "La cosa più importante in questo periodo è riuscire a passare le feste in salute e in tranquillità. Se posso darvi un consiglio è di stare al sicuro, di seguire le regole e di provare a superare ancora una volta il periodo negativo che stiamo vivendo, speriamo per l'ultima volta", ha concluso Mou.

