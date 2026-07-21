MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, sfumato Summerville, tris di nomi per l'attacco: nel mirino Nusa, Moreira e Schjelderup

Fumata nera per l'olandese, virata decisa dei giallorossi alla ricerca dell'esterno offensivo. Piacciono i giovani talenti di Lipsia, Strasburgo e Benfica

21 Lug 2026 - 18:51
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La caccia all'esterno d'attacco in casa Roma cambia improvvisamente direzione. Dopo aver accarezzato a lungo il profilo di Crysencio Summerville, la pista che portava al talento olandese è definitivamente saltata. La dirigenza giallorossa ha già individuato un tris di alternative per regalare a Gasperini la pedina giusta sull'out d'attacco: Antonio Nusa, Diego Moreira e Andreas Schjelderup.

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Il primo è un nome cerchiato in rosso sul taccuino della Roma. L'esterno norvegese classe 2005, attualmente in forza al Lipsia, è un profilo da tempo seguito dai grandi club europei. Tra i suoi punti di forza ci sono dribbling ubriacante, grande accelerazione e abilità nel rientrare sul destro. La valutazione del club tedesco però è alta, ma la Roma studia la formula per provare l'affondo, magari puntando su un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Un'altra pista caldissima porta direttamente in Ligue 1, sponda Strasburgo, dove si sta mettendo in mostra Diego Moreira. Il classe 2004, passato per i settori giovanili di Benfica e Chelsea, garantisce fisicità, ritmo e grande imprevedibilità nell'uno contro uno. E' un esterno moderno capace di strappare palla al piede e creare superiorità numerica. I contatti tra le parti sono già avviati: lo Strasburgo valuta il cartellino attorno ai 35 milioni di euro, un investimento importante che la Roma valuterà attentamente nelle prossime ore.

Sullo sfondo rimane viva anche l'ipotesi Andreas Schjelderup, gioiello norvegese classe 2004 di proprietà del Benfica. E' tecnico, rapido e abile sia da ala sinistra che da trequartista. Schjelderup cerca continuità e spazio nell'undici titolare. Il Benfica potrebbe far partire il giocatore di fronte a un'offerta congrua o a un prestito con garanzie di impiego.

Chiusa la porta Summerville, la Roma è pronta ad accelerare. I prossimi giorni saranno decisivi per capire su quale dei tre profili affondare il colpo definitivo.

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