Roma, sfumato Summerville, tris di nomi per l'attacco: nel mirino Nusa, Moreira e Schjelderup

Un'altra pista caldissima porta direttamente in Ligue 1, sponda Strasburgo, dove si sta mettendo in mostra Diego Moreira. Il classe 2004, passato per i settori giovanili di Benfica e Chelsea, garantisce fisicità, ritmo e grande imprevedibilità nell'uno contro uno. E' un esterno moderno capace di strappare palla al piede e creare superiorità numerica. I contatti tra le parti sono già avviati: lo Strasburgo valuta il cartellino attorno ai 35 milioni di euro, un investimento importante che la Roma valuterà attentamente nelle prossime ore.