Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Buffon rivela: "Ho avuto due opportunità di andare all'Atalanta"

24 Nov 2025 - 10:14
© Getty Images

© Getty Images

Ospite negli studi di DAZN, Gianluigi Buffon ha raccontato un curioso retroscena di mercato risalente ai suoi ultimi anni di carriera. Queste le parole dell'ex portiere e attuale capo delegazione della Nazionale: "Ho avuto due opportunità nei miei ultimi anni per andare assieme a Gasperini all’Atalanta ed era una cosa che non mi dispiaceva, era una realtà che vedevo se la giocava con tutti e mi era venuto un po’ di desiderio. L’ultimo messaggio, me l’ha mandato lui che avevo 43 anni, e mi ha scritto: ‘Se vuoi annoiarti in panchina, rimani pure lì’ (ride, ndr). Io sarei andato volentieri. Pentito? No, perché la mia storia calcistica con Juventus e Parma è stata troppo importante.  Mi sarebbe piaciuto, ero in un momento di carriera che avrei potuto fare ancora uno-due anni bene ed essere valore aggiunto, però ogni tanto è giusto rinunciare a qualcosa". 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:16
Barcellona, vicino il rinnovo di Eric Garcia
10:14
Buffon rivela: "Ho avuto due opportunità di andare all'Atalanta"
22:37
Verratti lascia il Qatar? Ci pensa il Boca Juniors
21:48
Borussia Dortmund, Sancho vuole tornare: resta il nodo ingaggio
20:34
Betis, ufficiale il rinnovo di Isco fino al 2028