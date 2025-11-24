Buffon rivela: "Ho avuto due opportunità di andare all'Atalanta"

Ospite negli studi di DAZN, Gianluigi Buffon ha raccontato un curioso retroscena di mercato risalente ai suoi ultimi anni di carriera. Queste le parole dell'ex portiere e attuale capo delegazione della Nazionale: "Ho avuto due opportunità nei miei ultimi anni per andare assieme a Gasperini all’Atalanta ed era una cosa che non mi dispiaceva, era una realtà che vedevo se la giocava con tutti e mi era venuto un po’ di desiderio. L’ultimo messaggio, me l’ha mandato lui che avevo 43 anni, e mi ha scritto: ‘Se vuoi annoiarti in panchina, rimani pure lì’ (ride, ndr). Io sarei andato volentieri. Pentito? No, perché la mia storia calcistica con Juventus e Parma è stata troppo importante. Mi sarebbe piaciuto, ero in un momento di carriera che avrei potuto fare ancora uno-due anni bene ed essere valore aggiunto, però ogni tanto è giusto rinunciare a qualcosa".