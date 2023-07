Roma, Scamacca e Sanches più vicini: Pinto in missione a Londra e Parigi

MANOVRE GIALLOROSSE

I giallorossi puntano a chiudere il doppio colpo la prossima settimana: entrambi arriveranno in prestito con diritto di riscatto

La Roma è sempre più vicina a Gianluca Scamacca e a Renato Sanches. La prossima settimana sarà fondamentale per regalare a Mourinho i rinforzi per attacco e centrocampo, visto che il general manager Tiago Pinto andrà in missione a Londra e Parigi per chiudere con West Ham e PSG. Per quanto riguarda l'ex attaccante del Sassuolo, i giallorossi hanno l'accordo da tempo con il calciatore che non vede l'ora di sposare il progetto Roma. C'è ancora distanza sulla formula, invece, con i londinesi: gli Hammers spingono per un prestito con obbligo di riscatto condizionato a presenze e qualificazione in Champions (3 milioni più 22-23), mentre i capitolini vorrebbero un prestito con diritto. Più in discesa la trattativa per il centrocampista portoghese: Mourinho ha convinto il calciatore, che sperava di accasarsi in una squadra che gioca la Champions, mentre i francesi non vedono l'ora di sbarazzarsene visto che non rientra nei piani di Luis Enrique: la fumata bianca è attesa con la formula del prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Mourinho vorrebbe avere la squadra al completo entro domenica prossima quando è in programma l'amichevole con il Tolosa. Tiago Pinto proverà ad accontentarlo, chiudendo sia per Scamacca che per Renato Sanches. Il preferito dello Special One, non è un mistero, sarebbe stato Alvaro Morata, ma le pretendenti si sono dileguate una dopo l'altra davanti alla richiesta dell'Atletico del pagamento per intero della clausola da 21 milioni di euro.

Renato Sanches, invece, è proprio una richiesta di Mourinho, convinto di riuscire a rilanciare la carriera del suo connazionale. Centrocampista centrale di corsa ma anche di qualità, capace di fare l’interno e di inserirsi nella fase offensiva (sono 16 i gol in carriera), Renato Sanches, inseguito in passato anche dalla Juve, un anno fa è stato a un passo dal Milan, dopo lungo corteggiamento di Maldini e Massara. Alla fine, però, è passato dal Lille al Psg per 15 milioni e un contratto, appunto, da big. Ma anche a Parigi la sua carriera è stata funestata dagli infortuni: 111 giorni di assenza, 19 gare saltate. Numeri che lo perseguitano da molti anni. Nelle ultime 4 stagioni, ha passato 344 giorni in infermeria, quasi sempre per guai muscolari.

