Roma, Rugani si avvicina

"Al più presto aspetto un difensore centrale di livello" ha detto Paulo Fonseca alla vigilia dell'amichevole di lusso con il Real Madrid. Quel giocatore potrebbe essere Daniele Rugani. Il 25enne è destinato a non scendere in campo con continuità alla Juventus perché in quel ruolo la concorrenza (Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral) è a dir poco spietata: così l'ex Empoli si sarebbe convinto ad accettare il corteggiamento della Lupa secondo quanto riferisce Sportitalia.

All'inizio della prossima settimana i Campioni d'Italia e i capitolini dovrebbero incontrarsi per definire la formula dell'affare: prende corpo l'ipotesi di un prestito oneroso con diritto (o obbligo) di riscatto. In questo modo Paratici inizierebbe a sfoltire la rosa, al cui interno ci sono diversi esuberi, cominciando dal reparto arretrato. Dal canto suo Rugani, che avrebbe superato dunque Lovren e Alderweireld nelle preferenze del ds Petrachi, alla Roma si rilancerebbe con un ruolo da protagonista e non da 'comprimario'.