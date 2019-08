Roma, Fonseca: "Conto su Dzeko, non prendiamo in considerazione una sua cessione"

"Domani Dzeko giocherà dal 1', il nostro gioco verte su di lui. E' un nostro giocatore, stiamo lavorando su questo. Non prendiamo in considerazione una sua uscita, stiamo lavorando in vista della prima giornata di campionato: al momento conto assolutamente su di lui". Il messaggio del tecnico della Roma Paulo Fonseca all'Inter alla vigilia della sfida contro il Real è chiaro. Sul fronte giallorosso è sempre muro per l'attaccante bosniaco. E su Icardi: "È un grande giocatore". Roma al lavoro per il Real

















































Sulla partita contro i merengues: "La Roma giocherà con coraggio, in questo momento non sono preoccupato delle carenze difensive - ha proseguito Fonseca in un'intervista a Sky Sport - A me interessa soprattutto mettere a punto una proposta di calcio offensiva. Domani andremo all'attacco contro il Real, poi l'equilibrio lo troveremo. Non sono preoccupato. Al più presto aspetto un centrale difensivo di livello".



