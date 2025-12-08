Pafos, Giarretta: "Parlerò con Chiellini e Modesto di mercato"

Cristiano Giarretta, ds del Pafos, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com nel corso della quale ha parlato di possibili intrecci di mercato con il club bianconero: "Le chiacchierate sul mercato tra direttori sportivi si fanno sempre, poi personalmente con l'ambizione che abbiamo guardo sempre alla rosa della Juventus o degli altri top club. Sinceramente non è semplice convincere un calciatore che gioca lì a venir da noi, ma uno scambio di battute con Chiellini e Modesto lo farò sulla rosa e sul mercato a livello di conversazione".