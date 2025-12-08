Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Pafos, Giarretta: "Parlerò con Chiellini e Modesto di mercato"

08 Dic 2025 - 22:30

Cristiano Giarretta, ds del Pafos, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com nel corso della quale ha parlato di possibili intrecci di mercato con il club bianconero: "Le chiacchierate sul mercato tra direttori sportivi si fanno sempre, poi personalmente con l'ambizione che abbiamo guardo sempre alla rosa della Juventus o degli altri top club. Sinceramente non è semplice convincere un calciatore che gioca lì a venir da noi, ma uno scambio di battute con Chiellini e Modesto lo farò sulla rosa e sul mercato a livello di conversazione".

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:34
Pisa, dg Corrado: "Ovviamente faremo qualcosa a gennaio"
22:30
Pafos, Giarretta: "Parlerò con Chiellini e Modesto di mercato"
21:40
Lens, Haidara ha firmato: arriva dal Lipsia
20:23
Atalanta, tutti pazzi per Palestra
19:05
Fenerbahce, ex Udinese Becao rompe con i turchi: piace a Mourinho