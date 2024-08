Dybala resta alla Roma: ha rifiutato l'offerta monstre dell'Al-Qadsiah

SVOLTA CLAMOROSA

Clamoroso no dell'argentino al club saudita: "Grazie Roma... Ci vediamo domenica"

© Getty Images Paulo Dybala resta alla Roma. L'argentino ha infatti rifiutato l'offerta faraonica dell'Al-Qadsiah preferendo rimanere in giallorosso per l'amore dimostrato dai tifosi e per l'affetto che lo lega alla società. Nonostante i tanti milioni messi sul piatto dal club saudita (75 milioni di euro in tre anni) e una sorta di stretta di intesa virtuale, quando il trasferimento sembrava ormai cosa quasi fatta, l'attaccante argentino ha stoppato la trattativa con un colpo di scena, ripensandoci e scegliendo di rimanere a Trigoria. "Grazie Roma, ci vediamo domenica", ha scritto Dybala sul suo profilo Instagram mandando un messaggio forte e chiaro ai tifosi giallorossi e chiudendo la questione in maniera definitiva.

Dopo un lungo tira e molla, dunque, Dybala ha scelto la Roma. Quando si attendeva un l'annuncio ufficiale per il passaggio dell'argentino all'Al Qadsiah, la Joya ha fatto saltare tutto a sorpresa, rinunciando a un triennale da 75 milioni di euro. Offerta monstre respinta al mittente con poche parole attraverso i social. Un no clamoroso, già comunicato anche ai dirigenti della Roma, che in realtà non aveva ancora raggiunto un accordo definitivo con l'Al-Qadsiah sulla valutazione del cartellino del giocatore.