Roma: ovazione per Mourinho, preoccupazione per Abraham

ROMA

Il tecnico portoghese osannato nel post partita dal popolo giallorosso. Infortunio per l'attaccante inglese, si teme un lungo stop

© Getty Images Da una parte il sospiro di sollievo sul fronte José Mourinho, dall'altra la grande preoccupazione per Tammy Abraham, uscito dal campo per un infortunio al ginocchio che tiene in ansia il popolo romanista. Il tecnico portoghese si è concesso al termine della gara vinta contro lo Spezia, che ha garantito l'accesso alla prossima Europa League, un giro di campo accompagnato dall'ovazione dei tifosi. Lo Special One, commosso, ha risposto a chi gli chiedeva se sarebbe rimasto indicando il terreno e mimando un eloquente "io resto qua".

Molto diversi i sentimenti che hanno invece accompagnato l'infortunio di Abraham. L'attaccante inglese ha lasciato il campo in barella e in lacrime a causa di un problema al ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni agli esami del caso, ma traspare ansia nell'entourage romanista, che teme si tratti di un infortunio non da poco.