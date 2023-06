Roma, lesione al crociato per Abraham

ROMA

Gli esami a Villa Stuart hanno confermato quanto si temeva dopo l'infortunio contro lo Spezia, per lui uno stop di 5-6 mesi

Non poteva finire peggio la stagione di Tammy Abraham. Durante l’ultima gara di campionato della Roma all'Olimpico contro lo Spezia l'inglese, partito dalla panchina ed entrato nella ripresa, ha dovuto lasciare il campo in barella all'82' (al suo posto è entrato Wijnaldum, accolto dai fischi dell’Olimpico) dopo una torsione innaturale del ginocchio che ha fatto subito temere il peggio. L'esito della risonanza magnetica effettuata nella notte a Villa Stuart poi ha purtroppo tolto ogni dubbio: "Trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro".

Una vera e propria tegola per l'attaccante, che dovrà operarsi e resterà lontano dai campi di gioco per almeno 5 o 6 mesi, e anche per la Roma, che dovrà cercare un altro numero 9 sul mercato e per cui sarà impossibile una eventuale cessione dell'inglese, su cui c'erano diversi club di Premier (i giallorossi lo valutano 40 milioni).