Roma, Perez è nella Capitale: "Felice di iniziare questa avventura"

TERZO COLPO

La Roma abbraccia Carles Perez. L'esterno classe 1998 proveniente dal Barcellona e preso per sostituire l'infortunato Zaniolo, è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo le 9 con un aereo di linea proveniente dalla città catalana accompagnato dal suo agente e da suo papà, Ora è atteso dalle visite mediche a Villa Stuart e dalla firma del contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi quattro anni e mezzo. Roma, è arrivato Carles Perez

"Sono davvero molto felice di iniziare questa nuova avventura", le prime parole pronunciate da Perez nel suo primo giorno in giallorosso, che si è presentato con felpa grigia col cappuccio, una zainetto nero tempestato di strass, scortato da uomini della Polizia e atteso all'uscita del terminal 1 da numerosi fotografi, cameraman e tifosi giallorossi. Il terzo colpo del mercato invernale del ds Petrachi arriva dal Barcellona in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con un diritto di prelazione per i blaugrana su un suo futuro acquisto.