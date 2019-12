Roma, niente messaggio d'addio di Florenzi ma la cessione è ancora possibile

COMMOZIONE E AUGURI

Il messaggio tanto atteso c'è stato, ma non è stato un discorso d'addio. Alessandro Florenzi ha parlato ai compagni e alla società durante la cena aziendale per gli auguri di Natale della Roma, ma tra i ringraziamenti e gli auguri commossi non c'è stato l'annuncio dell'addio come preannunciato nelle ore precedenti. Per il momento le voci di mercato restano tali, ma l'addio di Florenzi a gennaio resta possibile: la Fiorentina è in pole position.

Le due partite da titolare consecutive sulla fascia destra hanno raffreddato il malumore del capitano giallorosso, ma nelle gerarchie di Fonseca l'esterno parte diverse posizioni dietro ai compagni e nei primi mesi lo si è visto. Per questo, pur con la buona prova contro la Spal e l'assist per Mkhitaryan, Florenzi resta con la valigia in mano per gennaio e le pretendenti non mancano.

Nelle ore precedenti alla cena di Natale della Roma si era sparsa la voce di un discorso imminente di Florenzi con cui avrebbe annunciato l'addio ai colori giallorossi, ma nel discorso da capitano che effettivamente c'è stato hanno trovato spazio solo i ringraziamenti e gli auguri di rito. Un falso allarme che però lascia intatta la situazione di mercato.

La Fiorentina prima di tutte è interessata all'evolversi della situazione con la proposta di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato a 25-30 milioni di euro. Non solo, stando alle indiscrezioni anche Cagliari, Lione e Siviglia avrebbero chiesto informazioni alla Roma sulla situazione del giocatore che vorrebbe ritrovare un posto da titolare per giocarsi al meglio le carte per una convocazione con la Nazionale per Euro 2020.