Roma: Mourinho vuole Abraham per il post-Dzeko

POST-DZEKO

E' corsa a due con l'Arsenal dopo che l'Atalanta si è defilata: si punta al prestito con diritto/obbligo di riscatto

E' Tammy Abraham il sogno di mercato della Roma per sostituire Edin Dzeko promesso sposo all'Inter. Dopo che l'Atalanta si è defilata nella corsa per l'attaccante in uscita dal Chelsea, i giallorossi dovranno vedersela con l'Arsenal. I Blues valutano il 23enne bomber inglese 47 milioni di euro, troppi per la Roma che cercherà di abbassare il prezzo sperando in un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Getty Images

Fondamentale nella decisione sarà la volontà del calciatore, legato da altri due anni di contratto al Chelsea e chiamato ora a valutare se quella che porta ai giallorossi è una soluzione migliore rispetto a quella rappresentata dai Gunners e dalla permanenza in Premier League. Il Chelsea, di sicuro, preferirebbe non rinforzare una diretta rivale, ma i cugini londinesi hanno le risorse per acquistare il cartellino, cosa che a Roma non possono permettersi.