Roma, Mkhitaryan verso il rinnovo: Mourinho chiama Donnarumma

MERCATO

Nel mirino anche Jerome Boateng, che da poco ha salutato il Bayern Monaco

La Roma di José Mourinho prende forma. Il primo colpo è una conferma: Henrikh Mkhitaryan ha deciso di restare in giallorosso e nelle prossime ore firmerà per altri due anni con la società giallorossa. A comunicare la scelta dell'armeno al g.m. Tiago Pinto è stato il suo procuratore Mino Raiola, che negli ultimi giorni è il centro di gravità del mercato giallorosso ed è spesso a Trigoria. Da qui nasce la pazza idea Donnarumma e ad alimentarla è proprio il tecnico portoghese, che come riporta La Gazzetta dello Sport avrebbe chiamato l’ormai ex portiere del Milan: “Vuoi venire con me?”. Getty Images

Come noto Raiola cerca per Gigio un contratto da top player, almeno 10 milioni a stagione, ma come riporta la Rosea quello dell’ingaggio sembra essere il problema più aggirabile per la Roma, perché il classe 1999 diventerebbe certamente una ricca plusvalenza che il club potrebbe incassare in qualsiasi momento. Nonostante il fascino di Mourinho, però, al momento il portiere ha altre idee, sogna un top club (Juve? Barcellona?) e vuole giocare la Champions League, senza contare che lo stesso Raiola sarebbe pronto a fornire alla Roma un altro suo assistito, Areola, che è di proprietà del Psg ma nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Fulham.

Donnarumma probabilmente resterà solo un sogno, ma Granit Xhaka è un obiettivo concreto e ha anche commentato apertamente l’interesse della Roma dicendosi molto lusingato e volenteroso di giocare con Josè Mourinho. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il centrocampo i giallorossi guardano anche all’uruguagio Nandez del Cagliari, che sembra molto apprezzato dallo Special One, mentre per la difesa l’obiettivo numero uno è Jerome Boateng, che da poco ha salutato il Bayern Monaco dopo dieci stagioni. Lo stipendio del centrale classe 1988 (6 milioni a stagione) non sarebbe un problema per via del Decreto Crescita, ma su di lui c’è anche il Monaco.

Detto degli obiettivi in entrata, vanno poi risolte le situazioni legate a Dzeko e Florenzi e per questo in settimana sarebbe in programma un incontro tra Tiago Pinto e Alessandro Lucci, procuratore di entrambi. L’attaccante bosniaco potrebbe lasciare Trigoria ma solo per un’offerta che faccia felici entrambe le parti, mentre per il numero 24 la cessione definitiva dopo la stagione in prestito al Psg sembra la strada principale. L’Inter ci pensa in caso di (probabile) cessione di Hakimi.

