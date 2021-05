"Mourinho ha chiamato Cristiano Ronaldo: lo vuole alla Roma"

MENDES MEDIATORE

Clamorosa indiscrezione da Torino, ma operazione davvero difficile da realizzare

Altro che Xhaka. Il sogno di Mourinho per la sua Roma è niente meno che Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta La Stampa, il neo tecnico giallorosso avrebbe chiamato direttamente l'asso della Juve per capire le sue intenzioni future e provare a convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Il contatto è stato agevolato dal fatto che entrambi, già insieme ai tempi del Real Madrid, hanno lo stesso agente, Jorge Mendes.

Operazione che ha davvero dell'improbabile, sia per i costi (cartellino e ingaggio), sia per il fatto che, a livello di ambizioni, CR7 sarebbe costretto a rinunciare all'amata Champions League per dare il battesimo all'anonima Conference League. L'unico vantaggio per Ronaldo sarebbe quello di mantenere i vantaggi fiscali previsti in Italia.

Sta di fatto che se dovesse lasciare la Serie A come sembra (e il ritorno di Allegri pare non facilitare tale decisione), lo farebbe solo per una big europea. Con il Manchester United in testa, unica squadra ad essere realmente e seriamente fatta avanti.