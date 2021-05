Roma, senti Xhaka: "Orgoglioso dell'interesse di Mourinho, lui sa come si vince"

IL MESSAGGIO

Il centrocampista dell'Arsenal strizza l'occhio al tecnico portoghese, che lo vuole per rafforzare la squadra

"Ho letto dell'interesse della Roma, questo mi rende orgoglioso. Tutti conoscono Mourinho e sanno cosa è riuscito a fare nella sua carriera. Lui è uno che sa come vincere i titoli, basta vedere il lavoro che ha fatto negli ultimi anni". Granit Xhaka strizza l'occhio al tecnico portoghese che ha messo il suo nome in cima alla lista per rinforzare il centrocampo giallorosso. "Ho altri due anni di contratto a Londra e all'Arsenal sanno cosa posso dare - ha aggiunto lo svizzero classe '92 al sito svizzero blick.ch - Quando sarà il momento o dovremo parlare di un trasferimento, io ci sarò". Xhaka viene valutato dall'Arsenal intorno ai 25 milioni di euro.

Chi ammira Mourinho da lontano e chi non vede l'ora di cominciare a lavorare con lui: "Rimango sicuramente alla Roma, sono contento qui e ho molta voglia di giocare con Mourinho. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione e conoscere il suo metodo di lavoro, spero che potrà portarci la sua mentalità vincente - ha detto Gonzalo Villar dal ritiro della Spagna Under 21 alla radio spagnola Cope - Se i laziali a Roma sono andati fuori di testa per l’arrivo di Mourinho in giallorosso? Sì, quei pochi...".