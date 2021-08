Roma, mercato al top: primo club in Italia e quinto in Europa per soldi spesi

A Shomurodov, Vina e Rui Patricio si è aggiunto Abraham. Sommando i riscatti di Ibanez e Reynolds, si arriva a 97 milioni totali messi sul mercato dalla nuova Roma di Mourinho. Primo club in Italia per soldi spesi questa estate e quinto in assoluto in Europa dopo Manchester City, United, Chelsea e Aston Villa. Sembra assurdo che non ci sia il Psg, grande protagonista del mercato di quest'anno, che però i grossi nomi li ha portati a casa a parametro zero.