Roma: lunedì visite mediche e firma per Matic

Nemanja Matic è pronto a iniziare la sua avventura alla Roma. Lunedì mattina il centrocampista serbo, secondo acquisto del club giallorosso dopo il portiere Svilar, sbarcherà nella Capitale per effettuare le visite mediche e firmare un contratto annuale con opzione sul secondo, legata al numero di presenze nella prossima stagione. Matic, in scadenza di contratto con il Manchester United, che ne ha ufficializzato l'addio, arriva a parametro zero. Matic, classe 1988, ritroverà José Mourinho, che lo ha allenato al Chelsea e allo United. "Nemanja è un giocatore fantastico. Tutti conoscono il mio rapporto con lui, è uno dei ragazzi che ha la mia fiducia", ha detto di lui lo Speciale One.



