Roma, la rinascita di Pellegrini: giallorosso a vita?

Contro la Lazio, Lorenzo Pellegrini ha segnato al decimo minuto un gol da 10, il numero (che poi è soprattutto un modo di essere e di pensare, in campo e fuori) che qualche anno fa un certo Francesco Totti gli aveva idealmente consegnato, come una specie di seme da piantare e ripiantare con cura per garantire fantasia in quella zona di campo in cui spesso le grandi squadre crescono e diventano forti. Pellegrini (con quel 7 sulle spalle che di fatto è un dieci) ha preso in mano la Roma per qualche anno (302 presenze e 54 reti totali). A un certo punto, però, c’è stato un black out, suo e di tutta la squadra. Fino ai fischi, alle polemiche, alle panchine.