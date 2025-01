Napoli, assalto a Lorenzo Pellegrini: c'è l'accordo per un triennale, i dettagli dopo il Derby

Lorenzo Pellegrini non sarà protagonista di quello che potrebbe essere il suo ultimo Derby della Capitale. Il capitano della Roma, come spiegato da Claudio Ranieri nella conferenza di anticipazione della stracittadina, non prenderà parte dall'inizio alla sfida per questioni più psicologiche che tattiche, un nuovo segnale di una situazione che nella Capitale sta diventando sportivamente tossica per il giocatore. Pellegrini però si trova davanti a un bivio della carriera: continuare a lottare cercando di riconciliarsi con l'ambiente romanista oppure accettare la corte di società, come Napoli e Inter, che si sono interessate a lui senza trovare grossa resistenza da parte della società a una eventuale cessione.