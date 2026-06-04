Roma, la missione di Gasp e D'Amico: incassare 60 milioni senza perdere un big

Nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, D'Amico e Gasp dovranno valutare quale big cedere. A meno di clamorose offerte, Svilar dovrebbe restare nella Capitale: il tecnico lo ritiene un elemento fondamentale e lo considera incedibile. Ecco, dunque, che i principali indiziati sono di nuovo Koné e Ndicka: per il centrocampista verranno ascoltate offerte dai 40 milioni, mentre il difensore potrebbe essere ceduto intorno ai 35. A differenza di quanto paventato qualche mese fa, la qualificazione alla Champions rende il tutto meno drammatico, visto che il big da vendere è uno solo e non più due.