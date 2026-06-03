Manovre giallorosse

Alajbegovic "chiama" la Roma: lo manda Pjanic

Il bosniaco vuole la Capitale: l'operazione è gestita dall'ex giallorosso. Gasp valuta anche le alternative 

03 Giu 2026 - 10:57
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Dopo la qualificazione alla Champions League e in attesa dell'insediamento di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo, la Roma inizia a pianificare le prime mosse di mercato. 

Alajbegovic in cima alla lista

 Il nome su cui i giallorossi  potrebbero puntare è quello di Kerim Alajbegovic, attaccante bosniaco che l'Italia conosce molto bene dopo la tremenda notte di Zenica. Il classe 2007 è stato protagonista di un'ottima stagione con il Salisburgo grazie ai 13 gol e i 4 assist collezionati in 44 presenze. Ora, Kerim ha fatto rientro al Bayer Leverkusen ma i tedeschi hanno già deciso di venderlo per incassare una plusvalenza non di poco conto. 

Pjanic come sponsor

 Il Leverkusen lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma la volontà di Alajbegovic potrebbe rendere più facile la trattativa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il bosniaco vuole trasferirsi alla Roma e il padre Semin è già stato pizzicato a cena con Miralem Pjanic. L'ex giallorosso ha intrapreso da poco la carriera da procuratore e sta gestendo in prima persona l'operazione. 

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La concorrenza e i dubbi di Gasp

 L'ex centrocampista, però, non ha parlato solo con la Roma. Sulle tracce di Alajbegovic ci sono anche Atalanta, Fiorentina e Napoli. Gli azzurri sono la vera alternativa ai giallorossi, ma l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe indirizzare il bosniaco verso la Capitale. Kerim apprezza molto il gioco offensivo di Gian Piero Gasperini e vede in lui l'allenatore che gli permetterebbe di fare il definitivo salto di qualità. A sinistra il tecnico di Grugliasco valuta anche altri profili. L'ex Salisburgo compirà 19 anni a settembre e Gasp potrebbe scegliere giocatori con più esperienza per affrontare la Champions. Le alternative sono Summerville (West Ham), Tzelis (Bruges) e Sauer (Feyenoord). 

Le possibili uscite

 In casa Roma sono iniziate le valutazioni anche sulle cessioni. Il Nottingham Forest fa sul serio per Jan Ziolkowski e ha recapitato un'offerta da 15 milioni di euro. I giallorossi proveranno ad alzare il tiro, sperando di incassarne cinque in più. Occhio anche alla situazione di Gianluca Mancini. Il contratto del difensore scade il 30 giugno e i colloqui tra società ed entourage non hanno ancora portato a un accordo. L'Inter monitora con attenzione, pronta a inserirsi per strapparlo a parametro zero. 

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