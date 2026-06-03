Alajbegovic "chiama" la Roma: lo manda Pjanic

L'ex centrocampista, però, non ha parlato solo con la Roma. Sulle tracce di Alajbegovic ci sono anche Atalanta, Fiorentina e Napoli. Gli azzurri sono la vera alternativa ai giallorossi, ma l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe indirizzare il bosniaco verso la Capitale. Kerim apprezza molto il gioco offensivo di Gian Piero Gasperini e vede in lui l'allenatore che gli permetterebbe di fare il definitivo salto di qualità. A sinistra il tecnico di Grugliasco valuta anche altri profili. L'ex Salisburgo compirà 19 anni a settembre e Gasp potrebbe scegliere giocatori con più esperienza per affrontare la Champions. Le alternative sono Summerville (West Ham), Tzelis (Bruges) e Sauer (Feyenoord).