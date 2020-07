Roma, la madre di Zaniolo: “Per Nicolò nessun posto è migliore di Roma”

La Juventus lo ha messo nel mirino per la prossima stagione, ma per Nicolò Zaniolo "nessun posto è migliore di Roma". Ad assicurarlo è la madre del talento giallorosso, che in occasione del 21esimo compleanno del figlio ha parlato del suo futuro ai microfoni di Retesport: "Del mercato non so nulla. Ma so che Nicolò sta bene alla Roma, i tifosi lo amano e un posto migliore di questo ora come ora penso non esista. Siamo tutti felici a Roma".