Roma, a giugno può succedere di tutto: uno tra Gasp e Ranieri andrà via, i nomi per la successione tra realtà e suggestioni

Sembrerà incredibile, ma con la Roma in piena lotta Champions in casa giallorossa si pensa già al futuro. E non è colpa di giornali o tifosi che si portano avanti: le parole di Claudio Ranieri prima del Pisa hanno creato una spaccatura interna non da poco. Ed è facile immaginare che a giugno ne resterà solo uno. Da una parte Ranieri e Massara, dall'altra Gasperini: a giugno toccherà ai Friedkin prendere l'ennesima decisione difficile. E la proprietà americana spera di farlo con la Champions in tasca, fattore decisivo per non vivere l'ennesima estate di sacrifici.