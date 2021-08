Roma, il punto di Mourinho: "Abraham è un colpo, ma nella rosa manca qualcosa"

IL PUNTO

Il tecnico portoghese: "Il mercato non è andato come programmato, ma non posso lamentarmi della dirigenza"

Il colpo Abraham per sostituire Dzeko e un mercato tra i più movimentati d'Europa non è bastato per soddisfare pienamente José Mourinho. "Il mercato è andato diversamente da come programmato. Avevamo pensato solo a un attaccante, non a un terzino, ma Spinazzola si è fatto male e Dzeko è andato via". A cinque giorni dal via del campionato il portoghese ha fatto il punto sulla Roma in costruzione: "Sarà la prima e spero l'ultima volta che lo dico: mi mancherà qualcosa che avevo pensato all'inizio analizzando la squadra, ma devo solo ringraziare per il mercato che Pinto e la proprietà hanno fatto per noi", ha detto ai canali del club. L'addio di Dzeko "è stata una sorpresa ma la reazione del club è stata grande. Abraham è quello che in Italia chiamate colpo di mercato"

"Come squadra sappiamo che non abbiamo la rosa più forte del mondo, però nessuno può proibirci di vincere la prossima partita".

Lo Special One ha poi spiegato che tipo di mentalità vorrebbe vedere per la sua Roma. "Sicuramente perderemo delle partite, ne pareggeremo altre, ma vogliamo affrontare ogni gara con la sensazione di poter vincere il match - ha spiegato -. Non abbiamo quell'esperienza con giocatori di 30-33-35 anni, come la Juve con Cristiano Ronaldo o il Milan con Giroud e Zlatan. Non abbiamo questo, però, a livello potenziale, con i miei ragazzi io non potrei essere più felice".