Roma, il segnale social: Pellegrini inizia a seguire Barella su Instagram

01/07/2019

Nel giorno in cui il presidente del Cagliari Tommaso Giulini annuncia di avere trovato l'accordo con la Roma per Barella, Lorenzo Pellegrini inizia a seguire il centrocampista rossoblù su Instagram. Il follow non è naturalmente passato inosservato, soprattuto tra i tifosi giallorossi che sognano di strappare il 22enne all'Inter. Barella aveva raggiunto un'intesa con il Biscione e si era promesso a Conte ma il mancato accordo tra i club ha cambiato decisamente le carte in tavolo. Ora il giocatore deve decidere se accettare o meno la corte della Lupa (le ultime indiscrezioni confermano la sua volontà di andare a Milano): a Trigoria troverebbe Pellegrini, sempre più uomo simbolo della Roma dopo l'investitura di Totti. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia di un assalto interista quasi per 'ripicca', ma Giampiero Pocetta, agente del mediano, oggi ha seccamente smentito l'ipotesi di una partenza dalla Capitale: "La sua volontà è quella di rimanere, è convinto della validità del progetto della Roma. Se avesse voluto andare via, l’avrebbe già fatto. La clausola rescissoria è stata posta perché ti permette di uscire da una stanza in cui non vuoi più stare nel momento che ritieni più opportuno".