Calciomercato Inter: Barella verso la Roma, Marotta prepara l'assalto a Pellegrini

30/06/2019

È sfida totale sul mercato tra Inter e Roma . Nei giorni scorsi Nicolò Barella si era promesso a Conte e sembrava vicinissimo ai nerazzurri, ma poi si sono inseriti i giallorossi mettendo sul piatto un'offerta davvero irrinunciabile e ora secondo Il Corriere dello Sport il centrocampista del Cagliari starebbe per accettare la corte dei capitolini. L'Inter offriva 36 milioni di euro più 4 di bonus, ma sembra che stia per essere beffata, così Marotta starebbe pensando di restituire lo sgarbo ai giallorossi pagando la clausola di Lorenzo Pellegrini (30 milioni).

Dopo gli addii di De Rossi e Totti quello di Pellegrini, romano e romanista, sarebbe un altro duro colpo per i tifosi giallorossi, soprattutto dopo che lo stesso Totti lo ha recentemente indicato come possibile futuro capitano. Resta da capire se il giocatore, che ha giocato con profitto nel Sassuolo proprio al fianco del neo-interista Stefano Sensi, abbia davvero intenzione di lasciare la Capitale per raggiungere Milano, ma certamente la sfida di mercato tra i due club è totale, senza esclusione di colpi, tanto che nelle ultime ore si è complicata molto anche la trattativa per Edin Dzeko: la Roma infatti sta cedendo diversi giocatori (Luca Pellegrini, Gerson e Manolas), quindi non ha più fretta di vendere il bomber bosniaco e pretende più dei 10 milioni offerti dall'Inter.