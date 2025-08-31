Roma: George è più vicino, contatti per Trossard. Spunta Pessina

Pressing sul Chelsea per il classe 2006, mentre è ufficiale l'arrivo di Tsimikas dal Liverpool
La Roma sta cercando a tutti i costi almeno un rinforzo per l'attacco. In attesa di scoprire il destino di Dovbyk (lo scambio con il Milan per Gimenez è in salita), i giallorossi stanno insistendo con il Chelsea per Tyrique George, talento 19enne del Chelsea. Il pressing sembra aver scalfito il muro dei Blues che adesso dovrebbero essersi convinti a privarsi del classe 2006, molto apprezzato da Maresca. In casa giallorossa c'è ottimismo.
La principale alternativa a George resta Benjamin Dominguez del Bologna (i felsinei lo valutano tra i 15 e i 18 milioni di euro), mentre è spuntato nelle ultime ore è spuntato anche Leandro Trossard dell'Arsenal. Sono già andati in scena i primi contatti con il ds dei Gunners Andrea Berta. Intanto c'è da registrare l'arrivo ufficiale di Tsimikas dal Liverpool con la formula del prestito.
A CENTROCAMPO IDEA PESSINA
Il colpo last minute del mercato giallorosso potrebbe essere Matteo Pessina, attualmente in forza al Monza in Serie B. Il centrocampista, che Gasperini ha già allenato dal 2018 al 2022 ai tempi dell'Atalanta, è stato proposto alla Roma, che al momento sta facendo le proprie valutazioni per un prestito con diritto di riscatto.
SALAH-EDDINE IN PRESTITO AL PSV
"L'AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il PSV Eindhoven per la cessione di Anass Salah-Eddine. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato tre presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Anass!".
Commenti (0)