Porte girevoli Roma: in arrivo Ziolkowski e George, Dovbyk con la valigia

Grande traffico a Trigoria in questi ultimi giorni di mercato. La società è vicina a piazzare almeno due colpi in entrata ma allo stesso tempo deve liberarsi di altrettanti giocatori. Per questo, a fronte degli arrivi di Ziolkowski e George, sono vicine le partenze di Dovbyk e Salah-Eddine. Sfumata invece definitivamente la trattativa con Sancho, visto che l'entourage del giocatore avrebbe chiarito che il 25enne non sarebbe interessato all'ipotesi di trasferirsi Roma. Contatti chiusi, quindi.