Porte girevoli Roma: in arrivo Ziolkowski e George, Dovbyk con la valigia

Dopo la missione a Londra, il direttore sportivo Massara stringe per George mentre si raffredda la pista Sancho. In uscita anche Salah-Eddine
Grande traffico a Trigoria in questi ultimi giorni di mercato. La società è vicina a piazzare almeno due colpi in entrata ma allo stesso tempo deve liberarsi di altrettanti giocatori. Per questo, a fronte degli arrivi di Ziolkowski e George, sono vicine le partenze di Dovbyk e Salah-Eddine. Sfumata invece definitivamente la trattativa con Sancho, visto che l'entourage del giocatore avrebbe chiarito che il 25enne non sarebbe interessato all'ipotesi di trasferirsi Roma. Contatti chiusi, quindi.
Per quanto riguarda gli acquisti, manca ormai solo la firma per il polacco del Legia Varsavia, che domani sera giocherà la sua ultima partita con la maglia della sua attuale squadra e poi venerdì sbarcherà a Roma per le visite mediche. Sulla questione George, invece, per il 19enne attaccante del Chelsea Massara avrebbe registrato un'apertura importante e anche oggi ci saranno nuovi contatti. Il ragazzo piace anche ad alcuni club di Bundesliga, ma dal suo canto avrebbe già dato il via libera al trasferimento in giallorosso. A patto però che il trasferimento avvenga solo a titolo definitivo.
Sul fronte cessioni, Massara deve piazzare Dobvyk ma il primo approccio del Villarreal è stato rifiutato dall'attaccante ucraino. Nei giorni scorsi si era parlato anche di uno scambio con Gimenez del Milan, opzione tramontata. Ad oggi, l'unica pista resta quindi quella del Newcastle, al momento comunque abbastanza debole. Ma la Roma confida di trovare una soluzione entro la fine del mercato. A un passo invece la cessione di Salah-Eddine, il 23enne difensore piace a Torino e Werder Brema, nelle prossime ore verrà decisa quale delle due destinazioni.
