Ufficiale Tsimikas alla Roma, in prestito dal Liverpool

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Kostas Tsimikas dal Liverpool". Lo scrive il club giallorosso sul proprio sito. L'operazione con la società inglese si conclude a titolo temporaneo. Nato a Salonicco il 12 maggio 1996, è un esterno sinistro di piede mancino e dal 2020 al 2025 è un calciatore del Liverpool. Con la maglia dei "Reds" disputa 115 partite in tutte le competizioni contribuendo alla vittoria di 5 titoli inglesi (1 Premier League, 1 Coppa d'Inghilterra, 2 Coppa di Lega, 1 Community Shield). Con la nazionale ellenica, inoltre, conta 41 presenze. Tsimikas ha scelto la maglia numero 12 ed è l'ottavo calciatore greco della storia giallorossa.