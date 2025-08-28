Roma, impasse sul mercato: per George serve l'ok dei Friedkin

Tutto con un Gian Piero Gasperini piuttosto nervoso sullo sfondo. Stando a Il Messaggero, a quattro giorni dalla fine della sessione estiva, il tecnico della Roma sarebbe infatti "preoccupato" per l'immobilismo del club sul mercato e per le difficoltà a rinforzare la rosa con giocatori di livello. Per la fascia sinistra, nel ruolo di vice-Angelino, sono in corso alcuni ragionamenti su Tsimikas del Liverpool, ma per ora la fumata bianca è ancora lontana. Per la mediana Massara sta sondando il terreno da settimane per Florentino Luis, ma l'affondo da circa 20 milioni resta legato esclusivamente a una possibile cessione a centrocampo. Niente da fare poi per Fabio Silva, ormai destinato al Borussia Dortmund, e Mainoo, la cui valutazione (50 milioni) appare decisamente fuori portata per i giallorossi. Situazioni che descrivono bene il momento della Roma sul mercato in entrata. Un momento complicato che le possibili cessioni di Baldanzi e Dovbyk potrebbero in parte però sbloccare in vista del rush finale.