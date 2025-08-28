Logo SportMediaset
roma
MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, impasse sul mercato: per George serve l'ok dei Friedkin

Il 19enne del Chelsea è un investimento rischioso e Gian Piero Gasperini è "preoccupato" dalla situazione

28 Ago 2025 - 10:42
Archiviato il no di Sancho, la Roma ha puntato tutto su Tyrique George per affiancare Bailey sulla corsia sinistra. Arrivare al talento 19enne del Chelsea però non è operazione semplice, soprattutto dal punto di vista economico. Il club inglese avrebbe chiesto 25-30 milioni di euro per il cartellino del giocatore e una sostanziosa percentuale su una possibile rivendita (circa il 30%). Condizioni che, insieme a commissioni pesanti, rendono l'investimento piuttosto rischioso e necessitano di un intervento diretto di Dan Friedkin per sbloccare l'impasse e proseguire con la trattativa. Una situazione che, al netto di un ingaggio dell'esterno offensivo invece decisamente sostenibile per le casse giallorosse, impone cautela nelle valutazioni sul ragazzo e tiene l'operazione in stand-by.

Clamoroso Bailey: si fa male al primo allenamento nel giorno dell'annuncio, salta l'esordio

Tutto con un Gian Piero Gasperini piuttosto nervoso sullo sfondo. Stando a Il Messaggero, a quattro giorni dalla fine della sessione estiva, il tecnico della Roma sarebbe infatti "preoccupato" per l'immobilismo del club sul mercato e per le difficoltà a rinforzare la rosa con giocatori di livello. Per la fascia sinistra, nel ruolo di vice-Angelino, sono in corso alcuni ragionamenti su Tsimikas del Liverpool, ma per ora la fumata bianca è ancora lontana. Per la mediana Massara sta sondando il terreno da settimane per Florentino Luis, ma l'affondo da circa 20 milioni resta legato esclusivamente a una possibile cessione a centrocampo. Niente da fare poi per Fabio Silva, ormai destinato al Borussia Dortmund, e Mainoo, la cui valutazione (50 milioni) appare decisamente fuori portata per i giallorossi. Situazioni che descrivono bene il momento della Roma sul mercato in entrata. Un momento complicato che le possibili cessioni di Baldanzi Dovbyk potrebbero in parte però sbloccare in vista del rush finale. 

