Ten Hag-Leverkusen già al capolinea: il club medita l'esonero
31 Ago 2025 - 21:12
Sembrano destinate a separarsi dopo appena due partite di Bundesliga le strade di Ten Hag e del Bayer Leverkusen. Il tecnico olandese, che ha collezionato un pari e una sconfitta nelle prime due giornate, sarebbe a un passo dall'esonero.
