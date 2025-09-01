Dopo il no al Milan, lo Sporting vende Harder al Chelsea
01 Set 2025 - 00:15
L'attaccante danese Harder, dopo essere stato corteggiato dal Milan nelle scorse settimane, è pronto ad andare al Chelsea. Lo Sporting Lisbona aveva detto no ai rossoneri solo pochi giorni fa, adesso ha accettato la proposta dei Blues.
