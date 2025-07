Torino, visite mediche per Aboukhlal

Il calciomercato in entrata del Torino non si ferma e ora il club sta perfezionando l'acquisto di Zakaria Aboukhlal. L'attaccante marocchino, classe 2000, è sbarcato sotto la Mole e si sta sottoponendo alle visite mediche all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, prima di mettere nero su bianco l'accordo con la società del presidente Urbano Cairo. Aboukhlal arriva dal Tolosa in un'operazione intorno ai dieci milioni di euro (bonus compresi), sarà il quinto volto nuovo dopo il portiere Israel, il difensore Ismajli, il centrocampista Anjorin e l'attaccante Ngonge.