Toni consiglia la Juventus: "Se saltasse Kolo Muani, punterei su Hojlund"

Luca Toni è sicuro: la Juventus deve puntare tutto su Randal Kolo Muani. L'ex attaccante bianconero ne ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport spiegando come il francese sia la prima scelta anche se vi sono delle alternative da tenere in considerazione: "È un attaccante europeo, conosce già la Juve, Tudor e la Serie A: giusto puntare sul suo ritorno. Se saltasse? Punterei su Hojlund, magari in prestito. Nella stagione all’Atalanta, prima del trasferimento al Manchester United, mi aveva trasmesso ottime sensazioni. Mi baserei su quelle e non sulle difficoltà che ha avuto in Inghilterra".