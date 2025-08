Il Sudtirol comunica di aver trasferito a titolo temporaneo (prestito annuale) alla Polisportiva AZ Picerno i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Vimercati. Il 22enne difensore ha sottoscritto con la società lucana militante in Serie C un accordo annuale, con scadenza il 30 giugno 2026. Alessandro Vimercati ha esordito in Serie B con la casacca biancorossa nella scorsa stagione, prima dello stop forzato a causa dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio.