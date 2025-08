Il Villarreal ci prova per Dovbyk: la Roma fa muro sulla formula

Si torna sempre dove si è stati bene e Artem Dovbyk in Spagna, ma più precisamente nella Liga, si è trovato benissimo. Così bene da diventarne il capocannoniere con il Girona appena due stagioni fa. I 24 gol con 8 assist in 34 presenze avevano convinto la Roma a investire 30 milioni di euro per strapparlo al Girona. L'impatto con la Serie A non è stato negativo, ma nemmeno roseo come ci si poteva attendere: 17 gol in 45 presenze complessive. Bottino che non lo mette al sicuro da una possibile partenza gà in questa sessione di mercato a maggior ragione visto l'arrivo di Evan Ferguson nella Capitale. E allora, secondo quanto riporta As, il Villarreal avrebbe chiesto informazioni sul centravanti ucraino. Il sottomarino giallo ha provato a sondare il terreno per un prestito ma la Roma non ha aperto a questa formula: Dovbyk partirà soltanto a titolo definitivo e, preferibilmente, per non meno di 25 milioni: una cifra che difficilimente il club spagnolo potrà raggiungere.