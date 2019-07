Roma, frenata per Mancini. Spunta N'Koulou: il Torino chiede 35 milioni

06/07/2019

Il mercato dei difensori vede grande protagonista la Roma . Il club giallorosso continua a monitorare Gianluca Mancini ma, come riporta il Messaggero, le quotazioni del difensore dell' Atalanta sono in ribasso. Gli orobici vogliono 25 milioni più bonus: per la Lupa sarebbe una spesa non da poco e così il ds Petrachi ha deciso di non affondare il colpo prendendosi il tempo necessario per decidere. Pure il Milan avrebbe chiesto informazioni sul 23 enne - ieri il suo agente Giuseppe Riso era nella sede rossonera - limitandosi al momento a un timido sondaggio.

A Trigoria si valutano altri profili, su tutti quello di Nicolas Nkoulou: spaventa però la richiesta del Torino, pari a 35 milioni. Nel mirino di Petrachi, ex granata, ci sarebbe anche il brasiliano Lyanco. Molto dipenderà dal percorso europeo della società piemontese, impegnata il 25 luglio nell'andata dei preliminari di EL (ritorno il 1° agosto).



In attacco invece l'alternativa a Gonzalo Higuain porta il nome di Mariano Diaz, attaccante classe 1993 in uscita dal Real Madrid e accostato in precedenza a Tottenham e Milan. Lo spagnolo natualizzato dominicano non ha inciso nell'ultima stagione (13 presenze) dopo l'annata da urlo in Ligue 1 con il Lione (21 gol in 42 presenze). Secondo As la Lupa sarebbe interessata al prestito mentre i Blancos vorrebbero monetizzare dalla cessione per iniziare a rientrare dalle enormi spese (303 milioni) effettuate per gli acquisti (Hazard, Jovic, Militao, Mendy e Rodrigo). Diaz, che ha segnato il primo gol con le merengues proprio contro la Roma in Champions lo scorso settembre, preferirebbe restare a Madrid e convincere Zidane a puntare su di lui.