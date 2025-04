Dalla Roma a... Roma? Per Frattesi è incrocio tra scudetto e mercato

Frattesi è di Roma, nelle giovanili giallorosse ha trascorso tre anni formativi e non si esclude che nella sua città un giorno non lontano potrebbe tornare, anche se sono diverse le squadre interessate a lui. Finora in nerazzurro contro la Roma ha giocato in tutto 93 minuti in due partite, l'andata dello scorso anno a San Siro e quella di quest'anno all'Olimpico, due vittorie di misura per l'Inter. Ora è chiamato a un compito importante, dimostrare di saper dare a una squadra complessivamente stanca, dare quella linfa necessaria per superare questo momento delicato che arriva subito dopo l'eliminazione in Coppa Italia e riprendere la marcia verso lo scudetto interrotta con la sconfitta di Bologna.