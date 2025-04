Via Dybala, Dovbyk e tanti altri: Gasp chiede la rivoluzione alla Roma, che pensa a Pioli

Il quotidiano romano dunque conferma come la pista Gasp sia complicata e rilancia i nomi di Sarri (non entusiasma la piazza, per usare un eufemismo) e Allegri (ha giurato di non avere avuto contatti coi giallorossi) oltre a quello di Stefano Pioli che intriga non poco Ranieri. Il suo passato laziale si lega a una frase che sor Claudio ha pronunciato recentemente "il nome del nuovo tecnico all'inizio potrebbe non essere apprezzato" ma allo stesso tempo l'ex Milan, oggi all'Al Nassr (ma si è già parlato di divorzio a fine stagione), ha un profilo di "normalizzatore" che si avvicina molto a quello dello stesso Ranieri, oltre ad aver allenato già grande piazze come Inter e rossoneri oltre ai biancocelesti. Pioli, tra l'altro, doveva già arrivare nel 2011 quando poi la piazza spinse per il no (arrivò Luis Enrique) e il suo nome era tra quelli più caldi per il post-De Rossi ma ormai aveva già preso accordi col club arabo.