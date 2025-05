Casting panchina Roma: è scontro tra candidati d’esperienza e giovani emergenti

Il casting per la panchina della Roma continua. Magari sottotraccia ma continua, nonostante tutto l'ambiente giallorosso abbia il sogno di proseguire con Ranieri. Non solo i tifosi e i dirigenti ma anche i giornalisti al seguito, che non perdono occasione per chiedere al Sor Claudio se per caso non abbia cambiato idea sul suo futuro. Con il consueto garbo, però, l'allenatore di Testaccio continua a ribadire il concetto che questa sarà la sua ultima esperienza in un lavoro che lo assorbe da 40 anni. Si era già ritirato dopo la doppia impresa di Cagliari (promozione e salvezza) e ha accettato il terzo ritorno a casa solo perché alla Roma non può proprio dire di no. Questa volta, però, lo farà e, giusto per far capire che a una certa età c'è anche la voglia di godersi un po' di più la vita, ha anche spiegato che il suo ruolo futuro non sarà troppo operativo ma più di consulenza.