Roma, Frattesi si avvicina: con il Sassuolo ballano 7 milioni

Gli emiliani chiedono 32 milioni, i giallorossi si spingono fino a 25, che diventano 17,5 con lo sconto del 30%

Dopo Svilar e Matic, la Roma è vicina a chiudere il terzo colpo di mercato: Marco Frattesi, dopo la splendida stagione al Sassuolo, è pronto a fare ritorno a casa. Come riporta il Messaggero, tra domanda (32 milioni) e offerta (25 milioni) ballano 7 milioni di euro, una bella cifra anche considerando che i giallorossi hanno diritto a un 30% in caso di cessione del giocatore. Il calciatore non ha dubbi e spinge per il ritorno nella Capitale. Una exit strategy potrebbe esser trovata inserendo un giovane: il Sassuolo chiede Bove, la Roma offre uno tra Felix, Volpato e Tripi. C'è ancora da lavorare, ma tutti gli indizi portano a una chiusura positiva della trattativa. © Getty Images

Il Sassuolo è bottega cara, ma il calciatore ha espresso chiaramente la sua volontà, che è quella di tornare alla Roma sulle orme di Lorenzo Pellegrini, rientrato in giallorosso dopo due stagioni proprio in Emilia. Frattesi sogna di diventare un punto fermo per il club e per la tifoseria. I contatti tra i club sono quotidiani e la soluzione sembra ormai vicina. Serve un piccolo sforzo da entrambi i club e, come spesso accade, il punto di incontro potrebbe essere trovato a metà strada, sui 28 milioni (circa 20 con lo sconto del 30%).

Per quanto riguarda eventuali contropartite, potrebbero anche essere impostate trattative distente. Nelle prossime ore è in programma un nuovo incontro con l'agente del giocatore per trovare al più presto la quadra e regalare a Mourinho il rinforzo per il centrocampo già per metà luglio quando avrà inizio il ritiro.