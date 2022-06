Roma, Mourinho: "La chiave del successo è non accontentarsi mai"

Per una volta niente calciomercato o analisi tattiche, José Mourinho ha concesso un'intervista a Forbes concentrandosi sugli aspetti più psicologici del lavoro di allenatore. "Le persone ti seguono solo se credono in te, faccio in modo che si fidino di me e non siano delusi. Non si può guardare i giocatori come fossero tutti uguali perché sono tutti diversi, bisogna conoscerli e conoscerli bene" le parole del portoghese

© Getty Images