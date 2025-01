Roma, Ranieri: "Questa squadra non molla. Frattesi? Non si possono spendere tutti quei soldi"

Da Roma a Milano si parla molto anche di Frattesi. Se i nerazzurri hanno cercato di blindarlo non garantendo però più spazio "Lui sa che c'è concorrenza", in casa giallorossa non coprono le carte. Anzi, confermano le voci ma con un certo spavento per la valutazione che ne fa l'Inter: ben 45 milioni di euro. "Non c'è ancora nulla da definito, ma onestamente non si possono spendere tutti quei soldi" ha detto Ranieri prima della partita col Bologna a sottolineare le difficoltà di un affare a dir poco in salita nel mese di gennaio. Sempre l'ex tecnico del Cagliari non si è nascosto mostrando un certo disappunto in merito all'ennesima domanda sul suo futuro: "Lasciatemi finire questa stagione e poi si vedrà".