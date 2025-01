Inter, Marotta: "Frattesi non ha chiesto di essere ceduto, a giugno nessuna rivoluzione"

"Frattesi è un bravissimo ragazzo e un bravo professionista. Non ha assolutamente chiesto di essere trasferito". Prima della sfida di Venezia, il presidente dell'Inter Beppe Marotta fa chiarezza sulla situazione del centrocampista, al centro di voci di mercato. "Questo è un mercato dove dall'oggi al domani possono arrivare delle richieste - ha detto Marotta a Dazn - Noi non vogliamo vendere nessuno ma poi se un giocatore manifesta la volontà di voler cambiare, lo ascolteremo. Ma oggi non ci sono elementi concreti per dire che Frattesi vuole cambiare squadra".