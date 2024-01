Roma, fatta per Huijsen: accordo con la Juve per un prestito oneroso

IL RINFORZO

Intesa raggiunta tra il club giallorosso e quello bianconero: sorpassato il Frosinone

© ipp La Roma piazza il colpo Dean Huijsen. Mentre sembrava ormai in dirittura d'arrivo il trasferimento temporaneo del difensore della Juve al Frosinone, i giallorossi sono riusciti a inserirsi nell'operazione trovando rapidamente un accordo e cambiando all'ultimo momento i piani del club bianconero. Secondo quanto trapela, è stata raggiunta un'intesa impostando l'operazione sulla base di un prestito secco di sei mesi oneroso da 700mila euro.

Inizialmente si era parlato anche del possibile inserimento nell'affare dell'esterno classe 2004 della Primavera Luigi Cherubini per mettere a segno la manovra a costo zero, ma poi le parti hanno preso un'altra strada slegando le due operazioni.

Nei prossimi sei mesi, dunque, Dean Huijsen indosserà la maglia della Roma e non quella del Frosinone per fare esperienza in Serie A e accumulare minutaggio. Per completare l'affare il giovane è atteso a Roma a breve per sostenere le visite mediche di rito e mettere tutto nero su bianco. Con l'arrivo a Trigoria del classe 2005, Mourinho potrà subito contare su un'alternativa nelle rotazioni nel reparto arretrato per tamponare l'emergenza.