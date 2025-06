Nasce la nuova Roma di Gasp: le certezze Dybala e Soulé, i dubbi Svilar e N'Dicka

Nel frattempo, il ds Ghisolfi è già al lavoro per racimolare un tesoretto da poter investire, soprattutto in difesa e in attacco. Dopo la cessione di Le Fée (ufficiale al Sunderland per 18 milioni più 6 di bonus), ha chiuso con il Benfica per Dahl (11 milioni), mentre aspetta di capire quale sarà la scelta dell'Inter in merito al futuro di Zalewski. La rosa, come dichiarato anche da Ranieri, non va rivoluzionata, ma piuttosto ritoccata anche in base a quelle che saranno le uscite. A partire dalla porta, dove il rinnovo di Svilar al momento è in stand by: è in corso un braccio di ferro tra le parti, con gli agenti del portiere chiedono 4 milioni, bonus inclusi, più un premio alla firma.