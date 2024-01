La Juve piomba su Tiago Djaló per gennaio: Giuntoli prova a bruciare l'Inter

MERCATO

Il difensore in uscita dal Lille: sarà svincolato tra pochi mesi, i piemontesi cercano di anticipare Marotta

Il derby di mercato tra Inter e Juventus per Tiago Djaló si è ufficialmente infuocato. I nerazzurri, che da tempo lavoravano per bloccare il centrale ex Milan per giugno, devono adesso fare i conti per la Vecchia Signora. Che ha deciso di tornare prepotentemente sul 23enne portoghese per giocare d'anticipo. L'obiettivo di Giuntoli è liberarlo immediatamente dal Lille (è in scadenza il prossimo giugno) pagamento un piccolo indennizzo: seppur non disponibile da subito causa rottura del legamento crociato (è sulla via del recupero), potrebbe trattarsi di un rinforzo importante per Allegri nei prossimi mesi, ossia nella fase più calda della stagione. Una bella lotta fra le due rivali che ricorda quella che stiamo vedendo, e vedremo ancora, per lo scudetto.

L'inserimento della Juventus, in procinto di liberarsi di Dean Huijsen (c'è stata l'apertura alla Roma), non ha però cambiato i piani di Marotta: Tiago Dialó resta una pista praticabile in Viale della Liberazione solo per giugno, non prima. I grandi progressi di Bisseck tranquillizzano Inzaghi, deciso di andare avanti con i volti noti nel reparto difensivo. L'ad nerazzurro proverà comunque a rovinare le velleità bianconere trovando l'accordo per l'estate a parametro zero: molto dipenderà dalla voglia del calciatore, il quale potrebbe decidere di non aspettare sei mesi al Lille senza giocare anche dopo il recupero visto l'addio praticamente certo.

Dal canto suo Giuntoli, che gradisce e non poco il portoghese passato anche dal Milan, deve trovare i milioni necessari per accordarsi i francesi. Necessario quindi qualche addio: incassare dalle cessioni di qualche giovane promettente è l'unica via per chiudere l'affare relativo al 23enne cresciuto nello Sporting Lisbona.